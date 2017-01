Sie sind hier: Start

03. Januar 2017

Ankündigung

IN POSEIDONS REICH XXII Wir sitzen alle in einem Boot -

Die gesellschaftliche Bedeutung von Schiffen, Flößen und Fähren



17.-19. März 2017, Koblenz





in Kooperation mit dem FUWA e.V. und der Universität Koblenz Landau

© Rhein Museum Koblenz

NAS-Seminar

Call for Posters

In Poseidons Reich XXII

....................................................................................................................................................................................................................Im Vorfeld der internationalen Tagung In Poseidons Reich XX in Koblenz finden 2 Seminare zur Materialkunde und zum Grabungsmanagement statt: Weitere Informationen. ..........................................................................................................In Poseidons Reich XXIIZusätzlich zu den Fachvorträgen können auf der internationalen Tagung zur Unterwasserarchäologie Beiträge zum Schwerpunktthema mit Diskussionen zur Sozial- und Kulturgeschichte nautischen Lebens sowie Grabungsergebnisse als Poster präsentiert werden.Das Organisationskomitee lädt Sie herzlich ein, weitere Abstracts bis zum 15.2.2017 einzureichen. Call for posters..........................................................................................................



Das Wissenschaftliche Komitee IPR XXII hat das Zulassungsverfahren für Vorträge nunmehr abgeschlossen. Von den eingereichten Bewerbungen wurden 32 Referenten/innen aus 16 Ländern ausgewählt. Der zeitliche Rahmen der Themen spannt sich von der Prähistorie bis in die 2. Hälfte des 19. Jh.



Zur Präsentation eines festlichen Abendvortrags über das Gnalic-Wrack (Kroatien) wurde Frau Dr. Irena Radić Rossi, die im WS 2016/17 eine Gastprofessur in Nautischer Archäologie am Archäologischen Seminar der Philipps-Universität Marburg betreut, eingeladen.



© Werner Karrasch, Viking Ship Museum Roskilde

